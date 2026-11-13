Hwangkum Steel Technology: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hwangkum Steel Technology liess sich am 12.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hwangkum Steel Technology die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 477.00 KRW präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hwangkum Steel Technology ein EPS von 220.00 KRW je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz wurden 94.12 Milliarden KRW gegenüber 79.52 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch