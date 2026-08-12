HWACHEON MACHINERY stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

HWACHEON MACHINERY präsentierte am 11.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 108.23 KRW. Im letzten Jahr hatte HWACHEON MACHINERY einen Gewinn von 70.00 KRW je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde auf 56.89 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 15.10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 67.02 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch