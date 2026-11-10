HWACHEON MACHINERY legte Quartalsergebnis vor

HWACHEON MACHINERY hat am 09.11.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

HWACHEON MACHINERY hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 23.05 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 77.00 KRW je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 61.73 Milliarden KRW gegenüber 53.92 Milliarden KRW im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch