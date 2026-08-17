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17.08.2026 06:37:00
Hwacheon Machine Tool veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hwacheon Machine Tool hat sich am 14.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäussert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 4234.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1545.00 KRW je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 74.92 Milliarden KRW vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hwacheon Machine Tool 58.55 Milliarden KRW umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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