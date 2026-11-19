Hwacheon Machine Tool hat am 16.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hwacheon Machine Tool hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 1257.00 KRW je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 2535.00 KRW je Aktie gewesen.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 59.46 Milliarden KRW – eine Minderung von 9.52 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 65.72 Milliarden KRW eingefahren.

Redaktion finanzen.ch