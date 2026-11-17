Hwa Sung Industrial hat sich am 16.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -285.00 KRW je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Hwa Sung Industrial ein EPS von 2199.00 KRW in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 68.45 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 295.55 Milliarden KRW. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 93.24 Milliarden KRW.

Redaktion finanzen.ch