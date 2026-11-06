Hwa Fong Rubber (Thailand) stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hwa Fong Rubber (Thailand) lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 0.06 THB gegenüber 0.020 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 20.47 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 690.5 Millionen THB umgesetzt, gegenüber 573.2 Millionen THB im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch