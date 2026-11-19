Hvidbjerg Bank AS veröffentlichte am 17.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 3.03 DKK. Im Vorjahresviertel waren 4.33 DKK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hvidbjerg Bank AS in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 0.25 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 36.2 Millionen DKK. Im Vorjahresviertel waren 36.3 Millionen DKK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch