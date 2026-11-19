HUYA A hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0.02 USD, nach 0.010 USD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat HUYA A im vergangenen Quartal 260.0 Millionen USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 10.23 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HUYA A 235.9 Millionen USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch