Huvis hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Huvis hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 330.00 KRW vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -99.000 KRW erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 231.85 Milliarden KRW – ein Plus von 10.31 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huvis 210.19 Milliarden KRW erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch