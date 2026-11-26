Huuuge lud am 24.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1.54 PLN gegenüber 0.980 PLN im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 4.24 Prozent auf 194.7 Millionen PLN. Im Vorjahresviertel hatte Huuuge 203.3 Millionen PLN umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch