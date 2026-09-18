Huuuge: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Huuuge äusserte sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.24 PLN präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Huuuge ein EPS von 1.17 PLN je Aktie vermeldet.

Huuuge hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 186.2 Millionen PLN abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 15.73 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 221.0 Millionen PLN erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch