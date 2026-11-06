Hut 8: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Hut 8 lud am 04.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0.98 USD beziffert. Ein Jahr zuvor waren 0.430 USD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 71.1 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 14.90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 83.5 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch