Hut 8 Mining zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hut 8 Mining stellte am 04.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es stand ein EPS von 7349.16 ARS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hut 8 Mining noch ein Gewinn pro Aktie von 114.25 ARS in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hut 8 Mining in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbussen von 3.92 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 106.59 Milliarden ARS. Im Vorjahresviertel waren 110.94 Milliarden ARS in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch