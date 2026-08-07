Hut 8 Mining verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hut 8 Mining hat am 04.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Hut 8 Mining vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 8946.67 ARS. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 271.10 ARS je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig wurden 105.57 Milliarden ARS vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hut 8 Mining 47.44 Milliarden ARS umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch