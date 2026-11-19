Husteel hat am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie wurde auf 563.00 KRW beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Husteel ein Ergebnis je Aktie von 540.00 KRW vermeldet.

Der Umsatz wurde auf 228.20 Milliarden KRW beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 162.09 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch