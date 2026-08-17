Husteel hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Husteel hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 254.00 KRW je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Husteel 63.00 KRW je Aktie generiert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Husteel im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 55.64 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 242.02 Milliarden KRW. Im Vorjahresviertel waren 155.50 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch