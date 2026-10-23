Husqvarna (spons ADRs) stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Husqvarna (spons ADRs) hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Umsatz wurde auf 933.7 Millionen USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3.45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 967.1 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch