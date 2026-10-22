Husqvarna A B: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Husqvarna A B hat am 21.10.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.70 SEK. Im Vorjahresquartal hatten -0.020 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 2.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 9.01 Milliarden SEK. Im Vorjahreszeitraum waren 9.20 Milliarden SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch