HURXLEY: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

HURXLEY lud am 11.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 31.67 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte HURXLEY ein EPS von 19.68 JPY je Aktie vermeldet.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 0.93 Prozent auf 12.52 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12.63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch