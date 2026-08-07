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07.08.2026 06:37:00
HURXLEY präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
HURXLEY gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 35.42 JPY. Im Vorjahresviertel hatte HURXLEY 8.45 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Auf der Umsatzseite hat HURXLEY im vergangenen Quartal 13.22 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 2.53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HURXLEY 12.89 Milliarden JPY umsetzen können.
Redaktion finanzen.ch
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