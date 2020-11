Hurtigruten annonce le lancement anticipé de sa promotion du Vendredi fou offerte exclusivement par les conseillers en voyages

Les conseillers en voyages peuvent maintenant offrir à leurs clients un rabais pouvant aller jusqu'à 50 % sur les expéditions vers des destinations attrayantes, une semaine avant le lancement public

SEATTLE, 16 novembre 2020 /CNW/ -- Hurtigruten donne en exclusivité à tous les conseillers en voyages l'occasion d'offrir à leurs clients un accès rapide à la plus importante promotion de l'année, soit un rabais pouvant atteindre 50 %* sur les itinéraires prévus en 2021 et 2022. Dès aujourd'hui et jusqu'au 2 décembre, les conseillers en voyages peuvent aider leurs clients à planifier leurs voyages futurs grâce à cette offre d'une durée limitée, en plus d'offrir un dépôt à rabais de seulement 500 $ par personne, donnant l'occasion aux clients de visiter des destinations de choix, notamment l'Alaska, les Îles britanniques et l'Antarctique.

« Nous nous sommes engagés à proposer à nos conseillers en voyages des offres exclusives pour répondre aux besoins de leurs clients en matière de voyages. Notre offre du Vendredi fou est maintenant à la disposition des conseillers en voyages, ce qui donne à leurs clients l'occasion unique de réserver de nouveaux itinéraires en 2021 et 2022, a déclaré John Downey, président de Hurtigruten Americas. Nos agents de voyages et leurs clients sont impatients de reprendre la mer, et nous avons hâte de partager avec eux la beauté et les joies des destinations que nous visiterons dans un avenir rapproché. »

Hurtigruten est reconnu pour offrir à ses invités des expériences immersives et inoubliables. Les clients peuvent maintenant réserver plusieurs nouveaux itinéraires prévus en 2021 et 2022 à partir de l'un de nos huit navires de croisières de petite taille, qui permettent aux voyageurs de découvrir des endroits auxquels les gros navires n'ont pas accès. Qu'ils préfèrent explorer les fjords sauvages de Misty Fjords en Alaska, découvrir la beauté unique de la Patagonie ou visiter les îles isolées près des Îles britanniques, les voyageurs seront témoins de l'aventure sans pareille qu'offre Hurtigruten et retourneront chez eux avec des souvenirs inoubliables.

Voici quelques-uns des itinéraires faisant l'objet d'une promotion dans le cadre du Vendredi fou cette année :

Alaska et Colombie-Britannique - Régions sauvages, glaciers et culture (en direction sud) : Cette expédition en croisière, dont les départs sont prévus le 31 mai et le 24 juin 2022, conduira les visiteurs d'Anchorage vers le sud, à travers le golfe de l' Alaska et le passage intérieur vers Vancouver , leur permettant d'observer la faune et les paysages spectaculaires, tout en découvrant la culture et l'histoire autochtones.

Baie Disko - Le cœur du Groenland : Les départs de cette croisière, qui commence et se termine en Islande, sont prévus le 25 juin, le 10 et le 25 juillet et le 9 août 2022. Les voyageurs découvriront la côte ouest du Groenland où ils pourront observer les paysages enchanteurs, rencontrer les gens du coin et découvrir leurs traditions et leur culture moderne.

Tour de l'Islande - Pays des elfes, des sagas et des volcans (Itinéraire 1) : Ce fascinant périple sur la terre du feu et de la glace, dont les départs sont prévus le 1 er , le 9 et le 17 juin 2022, vous fera découvrir la beauté sauvage et singulière de l'Islande, sa faune, sa riche culture et ses habitants accueillants.

Antarctique, fjords chiliens et Îles Malouines - Grands explorateurs et faune : Départs prévus le 8 novembre, le 10 et le 26 décembre 2021, et en janvier et février 2022. Les visiteurs de l'Antarctique se glisseront dans la peau de grands explorateurs en faisant l'expérience des fjords chiliens et des Îles Malouines dans le cadre d'une expédition extraordinaire. Admirez les manchots sauvages, les baleines et les phoques au milieu des icebergs dans un cadre d'une beauté naturelle éblouissante.

Nos futurs invités seront témoins de l'engagement de Hurtigruten à veiller à ce que la durabilité soit au cœur de chaque voyage, en proposant des voyages à bord de l'un de ses deux navires de croisière hybrides électriques, ou en participant de façon active à la préservation des cultures visitées et des écosystèmes explorés tout en ayant pleinement conscience des conséquences des changements climatiques observés. De cette façon, nos visiteurs vivront une aventure sans pareille de la façon la plus écologique possible.

Les conseillers en voyages peuvent maintenant offrir aux clients un rabais pouvant aller jusqu'à 50 % dans le cadre de la promotion du Vendredi fou par l'entremise du nouveau portail des agents de voyage de Hurtigruten. Les voyageurs peuvent maintenant effectuer leur réservation en toute sécurité grâce à la politique d'annulation sans risque Book With Confidence de Hurtigruten applicable à toutes les nouvelles réservations pour les voyages prévus en 2021 et 2022. De plus, en date du 16 novembre, Hurtigruten s'est officiellement associée à Uplift pour offrir aux conseillers en voyages et à leurs clients de nouvelles façons plus souples de financer leurs futures expéditions.

Pour en savoir plus sur l'offre du Vendredi fou de Hurtigruten, les conseillers en voyages peuvent télécharger les ressources destinées aux professionnels des voyages sur le portail des agents de voyages de Hurtigruten à l'adresse https://agentportal.hurtigruten.com/marketing ou communiquer avec Hurtigruten au 1-888-317-6320 (États-Unis) ou au 1-866-999-2934 (Canada).

* Cette offre s'applique seulement aux nouvelles réservations individuelles pour certains départs sélectionnés prévus en 2021 et 2022, dont la capacité est contrôlée et qui peuvent être modifiées en tout temps. Les économies ne s'appliquent qu'à la portion croisière du forfait, et les prix « à partir de » sont calculés par personne, en occupation double, en dollars américains, et comprennent les taxes, les frais et les dépenses portuaires. Cette offre peut faire l'objet d'une réservation en ligne. Cette offre peut être jumelée uniquement aux offres Solo Traveler, Keep Sailing & Save, Ambassador, FCC et Child. Toutes les expéditions sont offertes sous réserve de leur disponibilité au moment de la réservation. L'offre est valide du 23 novembre au 2 décembre 2020.

Le dépôt de 500 $ US par personne pour les réservations s'applique à toutes les catégories de cabines pour les départs prévus en 2021, 2022 et 2023. Celui-ci n'est valide que pour les nouvelles réservations individuelles. Ce montant peut être modifié en tout temps sans préavis. L'offre relative au dépôt est applicable par personne pour l'ensemble de la réservation, et comprend les taxes, les frais et les dépenses portuaires. D'autres restrictions peuvent s'appliquer. L'offre est valide du 16 novembre au 2 décembre 2020.

À propos de Hurtigruten

Hurtigruten est le chef de file mondial des voyages d'exploration. En tant que plus important croisiériste dans les eaux polaires fort d'un savoir-faire de 126 ans, Hurtigruten offre des expériences immersives vers certaines des destinations les plus sauvages et éloignées du monde, notamment l'Antarctique, l'Alaska, l'Arctique canadien et le passage du Nord-Ouest, le Groenland, l'Islande, la Norvège, le Svalbard, et plus encore. La flotte de Hurtigruten comprend 14 navires d'expédition conçus sur mesure pour les voyages d'aventure. Faites l'expérience des navires d'expédition révolutionnaires MS Fridtjof Nansen et MS Roald Amundsen, les navires les plus modernes et les plus écologiques en mer, et les premiers navires de croisière hybrides à propulsion électrique au monde. Hurtigruten est un chef de file de l'industrie en matière de durabilité qui démontre un engagement profond à l'égard de l'amélioration des milieux marins où elle se sent chez elle.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1025314/Hurtigruten_Logo.jpg

