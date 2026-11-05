Huron Consulting Group präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Huron Consulting Group lud am 03.11.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.09.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 1.75 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Huron Consulting Group 1.71 USD je Aktie eingenommen.

Huron Consulting Group hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 491.5 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11.37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 441.3 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch