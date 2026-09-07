Hurco Cos stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Hurco Cos lud am 04.09.2026 zur turnusmässigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.35 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von -0.580 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 47.3 Millionen USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3.23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Hurco Cos einen Umsatz von 45.8 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch