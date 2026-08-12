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12.08.2026 06:37:00
Hup Seng Industries Bhd Registered zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Hup Seng Industries Bhd Registered äusserte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.
Mit einem EPS von 0.01 MYR lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als Hup Seng Industries Bhd Registered mit 0.010 MYR je Aktie genauso viel verdiente.
Auf der Umsatzseite standen 86.0 Millionen MYR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 84.8 Millionen MYR umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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