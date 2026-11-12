Hup Seng Industries Bhd Registered stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hup Seng Industries Bhd Registered hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS lag bei 0.02 MYR. Im Vorjahresquartal hatte Hup Seng Industries Bhd Registered ebenfalls ein EPS von 0.020 MYR je Aktie vermeldet.

Hup Seng Industries Bhd Registered hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 98.7 Millionen MYR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 6.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 105.7 Millionen MYR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch