Huntwicke Capital Group: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Huntwicke Capital Group veröffentlichte am 14.09.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0.12 USD. Im Vorjahresquartal waren -0.140 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 0.7 Millionen USD – eine Minderung von 30.53 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.0 Millionen USD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch