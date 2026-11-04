Huntsman: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Huntsman hat sich am 02.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals geäussert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.10 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.140 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite standen 1.72 Milliarden USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1.46 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch