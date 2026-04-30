Huntsman Aktie 2010406 / US4470111075
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01.05.2026 00:36:39
Huntsman Corporation Q1 Loss Widens
(RTTNews) - Huntsman Corporation (HUN) on Thursday reported first-quarter results with its loss widening from last year, despite stable revenues.
Net loss came in at $53 million, wider compared to a net loss of $5 million in the prior-year period. Loss per share was $0.31, compared with a loss of $0.03 per share last year.
Revenues for the quarter were $1,420 million, slightly up from $1,410 million a year earlier.
HUN is currently trading after hours at $15.00, up $0.63 or 4.38 percent on the New York Stock Exchange.
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