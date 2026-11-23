Hunter Group ASA Registered äusserte sich am 20.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 7.90 NOK ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.100 NOK je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1.37 Milliarden NOK vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hunter Group ASA Registered 20.7 Millionen NOK umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch