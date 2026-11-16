Huneed Technologies stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Huneed Technologies liess sich am 13.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Huneed Technologies die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 168.00 KRW. Im Vorjahresquartal hatten -25.000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 25.86 Milliarden KRW, gegenüber 38.00 Milliarden KRW im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 31.95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch