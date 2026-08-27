Hundsun Technologies A hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Hundsun Technologies A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 25.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Es stand ein EPS von 0.07 CNY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hundsun Technologies A noch ein Gewinn pro Aktie von 0.120 CNY in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 1.24 Milliarden CNY – eine Minderung von 11.57 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 1.40 Milliarden CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch