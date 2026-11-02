Hundsun Technologies A: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Hundsun Technologies A hat am 31.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Hundsun Technologies A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0.16 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.100 CNY je Aktie gewesen.

Beim Umsatz wurden 1.15 Milliarden CNY gegenüber 1.06 Milliarden CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch