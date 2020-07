Hunderttausende Kredite bei deutschen Banken nicht mehr bedient

Berlin (awp/sda/reu) - Hunderttausende Bankkunden haben in den vergangenen Wochen in Deutschland ihre Kredite nicht mehr bedient. Dies ergab eine Umfrage der "Bild am Sonntag" bei den wichtigsten Geldinstituten Deutschlands.

Demnach wurden allein bei den Sparkassen zuletzt bei 366'623 Kreditverträgen (davon 189'252 Privatkunden und 177'371 Gewerbekunden) Zins und Tilgung gestundet. Dies teilte die Sparkassen-Finanzgruppe auf Anfrage der Zeitung mit.

Auch die grossen privaten Institute mussten auf Tilgungszahlungen warten. Die deutsche Regierung hatte wegen der Coronavirus-Krise ein Kredit-Moratorium beschlossen. Es ermöglicht allen Verbrauchern, Kredite vorübergehend zu stunden, fällige Zahlungen also aufzuschieben. Weil das Moratorium Ende Juni ausgelaufen ist, ist die Sorge vor hohen Ausfällen nunmehr gross.