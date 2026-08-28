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28.08.2026 06:37:00
Hunan Warrant Pharmaceutical A veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Hunan Warrant Pharmaceutical A hat am 25.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.
Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.29 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0.100 CNY je Aktie generiert.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 10.95 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 336.2 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 377.5 Millionen CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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