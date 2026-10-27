Hunan Salt Industry A: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Hunan Salt Industry A hat am 24.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.05 CNY gegenüber -0.020 CNY im Vorjahresquartal verkündet.

Beim Umsatz wurden 1.07 Milliarden CNY gegenüber 967.3 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch