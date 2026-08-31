Hunan Huasheng A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Hunan Huasheng A lud am 28.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Umsatz wurde auf 159.3 Millionen CNY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 27.27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 219.0 Millionen CNY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch