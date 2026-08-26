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26.08.2026 06:37:00
Hunan Corun New Energy stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Hunan Corun New Energy veröffentlichte am 25.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS wurde mit 0.01 CNY ausgewiesen. Das entspricht genau dem Gewinn je Aktie von 0.010 CNY, der im Vorjahr erwirtschaftet wurde.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 67.98 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 1.57 Milliarden CNY umgesetzt, gegenüber 935.0 Millionen CNY im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.ch
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