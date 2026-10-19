Hunan Changyuan Lico A präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Hunan Changyuan Lico A hat am 16.10.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hunan Changyuan Lico A im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 117.80 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 4.68 Milliarden CNY. Im Vorjahresviertel waren 2.15 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch