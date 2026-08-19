Hunan Changyuan Lico A gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hunan Changyuan Lico A äusserte sich am 18.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.16 CNY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hunan Changyuan Lico A 0.020 CNY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Hunan Changyuan Lico A mit einem Umsatz von insgesamt 4.80 Milliarden CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.50 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren, um 220.95 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch