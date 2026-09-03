HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

HUNAN BAILI ENGINEERING SCI&TECH hat am 31.08.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 0.17 CNY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.050 CNY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 49.9 Millionen CNY – das entspricht einem Abschlag von 74.64 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 196.8 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch