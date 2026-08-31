HUNAN AIHUA GROUP C0 präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

HUNAN AIHUA GROUP C0 hat am 29.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.25 CNY gegenüber 0.190 CNY im Vorjahresquartal.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 25.61 Prozent auf 1.28 Milliarden CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1.02 Milliarden CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch