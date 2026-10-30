Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology A: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hunan Aerospace Huanyu Communication Technology A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0.01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0.040 CNY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 65.0 Millionen CNY – das entspricht einem Minus von 32.68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 96.6 Millionen CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.ch