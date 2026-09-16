Humatech: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Humatech stellte am 14.09.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.07.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20.55 Prozent auf 0.6 Millionen USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0.7 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch