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17.08.2026 06:37:00
HUMANWEB, legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
HUMANWEB, hat am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.31 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren -14.890 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 989.6 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 29.19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 766.0 Millionen JPY in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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