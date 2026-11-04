HumanSoft stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

HumanSoft hat am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Mit einem EPS von 0.05 KWD lag das Ergebnis je Aktie auf dem Vorjahreswert, als HumanSoft mit 0.050 KWD je Aktie genauso viel verdiente.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 17.0 Millionen KWD – eine Minderung von 2.25 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 17.4 Millionen KWD eingefahren.

Redaktion finanzen.ch