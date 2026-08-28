Humanoid Global präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Humanoid Global veröffentlichte am 26.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0.01 CAD je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Humanoid Global ebenfalls 0.010 CAD je Aktie eingebüsst.

Redaktion finanzen.ch