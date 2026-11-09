Humana hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Humana hat am 06.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 1.33 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.62 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Humana im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 26.05 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 41.16 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren 32.65 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt hatten Analysten für das abgelaufene Jahresviertel einen Verlust von 0.998 USD je Aktie in Aussicht gestellt. Den Umsatz hatten sie auf 40.91 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.ch