Human Technologies,Inc Registered vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Human Technologies,Inc Registered hat am 14.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 29.71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 29.90 JPY erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 2.01 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13.29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Human Technologies,Inc Registered einen Umsatz von 1.77 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.ch