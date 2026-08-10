Human: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Human hat am 07.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 51.46 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Human 39.23 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal hat Human mit einem Umsatz von insgesamt 26.30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 25.63 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 2.61 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.ch